Médiation en assurances: L’ACAPS et la FMSAR signent une nouvelle charte

mercredi, 6 avril, 2022 à 12:07

Rabat – L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance sociale (ACAPS) et la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de réassurance (FMSAR) ont annoncé avoir signé une nouvelle charte de médiation en assurances en vue d’améliorer la qualité des services rendus aux assurés.

“Conscientes du rôle majeur que peut jouer la médiation dans le règlement des différends et la protection des consommateurs, les deux parties ont renforcé le dispositif en vigueur à travers la signature d’une nouvelle charte de médiation en assurances en vue d’améliorer la qualité des services rendus aux assurés”, expliquent l’ACAPS et la FMSAR dans un communiqué conjoint.

L’ACAPS et la FMSAR ont mis en place un dispositif dédié à la médiation pour permettre aux assurés et aux tiers de bénéficier d’un procédé conventionnel, alternatif, rapide et gracieux visant à régler les litiges avec les entreprises d’assurances, ajoute la même source.

Ainsi, le nouveau dispositif réduira le recours aux instances judiciaires et permettra, par conséquent, d’éviter les procédures judiciaires longues et coûteuses, relève le communiqué.

La Charte énumère les principes et règles de gestion du nouveau dispositif ainsi que les modalités d’intervention du Médiateur, souligne-t-on, notant que cet organe indépendant a pour mission de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin aux différends opposant les parties et se rapportant à un contrat d’assurance souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et ce, en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

Le nouveau dispositif vise à instaurer un climat de confiance entre assurés et assureurs en veillant à proposer des solutions alternatives avec diligence et impartialité, conclut le communiqué.