Melkisation de terres collectives dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz: L’Agence MCA-Morocco et le CAM se mobilisent pour l’éducation financière

samedi, 15 mai, 2021 à 16:05

Rabat – L’Agence MCA-Morocco et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont lancé, récemment, un programme de formation sur l’éducation financière au profit des agriculteurs et agricultrices des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz concernées par l’opération de melkisation.

Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement de l’opération de melkisation au titre du projet “Foncier rural” relevant du programme de coopération “Compact II”, financé par Millennium Challenge Corporation (MCC), indique-t-on dans un communiqué conjoint. Ainsi, une première session a été organisée, au niveau du cercle de Kceibya relevant de la province de Sidi Slimane et ce, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, fait savoir la même source.

Ciblant quelques 4.500 participants, ces sessions de formation ont principalement pour objectifs la présentation de la banque et la vulgarisation de son rôle et de ses services, l’initiation des bénéficiaires aux méthodes de définition de leurs objectifs, de priorisation de leurs besoins et de chiffrage des dépenses et recettes et leur sensibilisation sur l’importance de l’épargne et de l’utilisation et de la gestion raisonnées des crédits d’investissement et de fonctionnement, précise le communiqué.

Ces sessions de formation, animées par les experts du le Centre d’études et recherches du groupe crédit agricole du Maroc (CERCAM), sont organisées préalablement à l’accompagnement financier dispensé par le CAM aux porteurs de projets parmi les futurs bénéficiaires de l’opération pilote de melkisation, notamment à travers le programme phare “Al Moustatmir Al Qaraoui”.

S’inscrivant dans le cadre du “Programme intégré d’appui et de financement des entreprises” ayant fait l’objet de plusieurs conventions signées devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 27 janvier 2020, “Al Moustatmir Al Qaraoui” vise, entre autres, à promouvoir l’éclosion et le développement du tissu entrepreneurial rural, à travers l’accompagnement et le financement des petites entreprises et porteurs de projets dans le monde rural.

L’organisation de ces sessions de formation vient activer l’accord-cadre de partenariat, signé le 17 avril 2019 entre l’Agence MCA-Morocco et le CAM et portant principalement sur la promotion de l’investissement agricole, à travers l’accompagnement financier de la population cible de l’opération pilote de melkisation qui couvre un total de 66.000 hectares de terres collectives, dont 51.000 hectares situés dans la zone du Gharb et 15.000 hectares dans la zone du Haouz.

En vertu de cet accord-cadre, le CAM s’engage à mobiliser les moyens financiers et les compétences humaines nécessaires, ainsi que son réseau de distribution dans les zones du Gharb et du Haouz, pour accompagner les agriculteurs et agricultrices des terres melkisées afin de mettre en valeur leurs parcelles à travers la sensibilisation au système bancaire et l’accès au crédit.

Ainsi, le Groupe bancaire veillera à accompagner les bénéficiaires de l’opération de melkisation dans la réalisation de leurs projets d’investissements et des activités génératrices de revenus, la définition des besoins de fonctionnement de leurs exploitations agricoles, ainsi que la promotion d’une agriculture durable et résiliente aux changements climatiques.

Outre l’accord-cadre de coopération signé avec le CAM, les autres mesures d’accompagnement de l’opération de melkisation ont fait l’objet d’accords d’exécution conclus par l’Agence MCA-Morocco avec l’Agence Nationale de lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA) et l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) portant sur la lutte contre l’analphabétisme, le renforcement des capacités techniques et professionnelles de la population cible et le développement d’activités génératrices de revenus et d’emplois, notamment en faveur des femmes et des jeunes.

Lancée officiellement à Rabat le 26 juin 2019, l’opération pilote de melkisation s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelant à faire des terres collectives un levier du développement économique et social en milieu rural, en général, et à l’activation de la melkisation à titre gracieux au profit des ayants droit de celles qui sont situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation, en particulier.

Cette opération pilote constitue la principale composante de l’activité “Foncier rural” relevant du programme de coopération “Compact II”, conclu le 30 novembre 2015 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par MCC, et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.

Dotée d’un budget de 33 millions de dollars, l’activité “Foncier rural” a pour principaux objectifs l’amélioration du niveau de vie de la population cible à travers la formalisation de leurs droits fonciers, l’accroissement des investissements agricoles, la dynamisation du marché foncier, l’accompagnement socio-économique des bénéficiaires et la création d’emplois.