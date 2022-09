Menaces cybernétiques : M. Abdeljalil pour un renforcement de la coopération internationale afin d’immuniser le secteur de l’aviation civile

lundi, 5 septembre, 2022 à 18:50

Marrakech – Le ministre du transport et de la logistique, M. Mohamed Abdeljalil, a appelé, lundi à Marrakech, à renforcer la coopération régionale et internationale et à favoriser l’échange des expertises dans le domaine de l’aviation civile pour “immuniser” ce secteur contre les menaces et risques cybernétiques.