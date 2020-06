“METROPOLITAN CASABLANCA”, une émission exceptionnelle pour célébrer Casablanca

mercredi, 24 juin, 2020 à 12:39

Casablanca – Yamed Capital, acteur majeur du secteur immobilier au Maroc, coorganise avec la chaîne de télévision marocaine 2M une émission exceptionnelle autour de Casablanca.

Programmée le 30 juin 2020 à 19h30, celle-ci a pour objectif de célébrer Casablanca, à travers sa mémoire collective, son présent et son avenir, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

“L’histoire de Casablanca, sa singularité architecturale, son rôle moteur dans l’attractivité du pays en termes de tourisme et d’investissements, sa dynamique d’innovation, son “lifestyle” éclectique et ses paradoxes. Ces thématiques (et bien d’autres) seront au coeur du TV Show « Metropolitan Casablanca », qui marque la fin d’une longue période de confinement et symbolise la renaissance libératoire de la ville et de ses habitants”, souligne le communiqué, faisant savoir que cette émission, qui constituera une première au Maroc, sera diffusée en direct en avant première sur une plateforme digitale.

Cette émission constitue la première brique d’un partenariat durable conclu entre Yamed Capital et la chaîne nationale, ayant pour objectif de contribuer au rayonnement de Casablanca, à travers la production d’un contenu documentaire et artistique de qualité.

“Yamed Capital s’engage à apporter sa contribution citoyenne à la promotion de l’image de la ville de Casablanca, que ce soit à travers le développement de projets immobiliers ambitieux aux meilleurs standards internationaux, ou encore à travers la création et la valorisation d’un contenu dédié au patrimoine culturel et architectural de la ville blanche”, a déclaré Karim Beqqali, président de Yamed Capital, cité par le communiqué.

Pour créer ce contenu audiovisuel de qualité, Yamed Capital et 2M ont fait appel à d’éminents intervenants, réunis pour partager leur passion pour la métropole ou leur expertise en matière de “city branding”.

Il s’agit notamment de Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, Richard Attias, président de Richard Attias & Associated, Mustapha Bakkoury, président de la Région Casablanca-Settat, Karim Beqqali, président de Yamed Capital, Bernard Muselet, président du directoire du Crédit du Maroc, Rachid Andaloussi, architecte et membre fondateur de Casa Mémoire, Jean-Philippe Nuel, designer et architecte, Studio Jean-Philippe Nuel, Julian Sharpe, architecte et principal director de TP Bennett.

Parmi les intervenants également, Jochem-Jan Sleiffer, président Moyen-Orient- Afrique-Turquie de Hilton, Gary Steffen, global head, Canopy by Hilton, Zineb Andress Arraki, architecte et artiste-photographe, Aicha El Beloui, illustratrice, graphic designer et creative director, Mohamed Tangi, collectionneur, chercheur et passionné de la ville de Casablanca, et Jean-Louis Cohen, architecte, chercheur, écrivain et professeur d’architecture.

“Cette émission promet une balade aussi riche qu’inattendue dans Casablanca. Une ville que l’on aime pour tout ce qu’elle représente : une effervescence contagieuse, la vitrine d’un pays moderne et dynamique et une locomotive économique et culturelle incontestable”, a affirmé M. Beqqali.

Les organisateurs notent en outre que l’accès à l’émission Metropolitan Casablanca est restreint et limité et invitent, de ce fait, les personnes souhaitant prendre part à l’événement à s’inscrire et à consulter le lien http://www.metropolitancasablanca.com/ pour avoir plus d’informations sur le show.

Pour l’organisation de cette émission, Yamed et 2M ont été appuyés par des partenaires de prestige, relève le communiqué, citant notamment Canopy by Hilton, Crédit du Maroc, la Région de Casablanca – Settat, Hilton, Bonzai, Richard Attias & Associates ainsi que le Groupe Eco-Medias (L’Economiste, Assabah et Atlantic Radio).

Premier groupe indépendant et pluridisciplinaire de services et d’investissements immobiliers au Maroc, Yamed Capital regroupe toutes les compétences des métiers de l’immobilier à travers ses lignes de métiers dédiées (Investment management, Property development, Construction, Advisory & Transaction). Etabli en 2013, Yamed Capital compte aujourd’hui plus de 80 collaborateurs, 600.000 m² d’actifs livrés ou en cours de construction et près de 550 millions d’euros de volume d’actifs sous gestion.