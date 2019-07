Mezouar : “Il n’y a ni crise, ni implosion, ni malaise au sein de la CGEM”

vendredi, 19 juillet, 2019 à 3:07

Conformément aux dispositions de l’Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, signé entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) le 14 janvier dernier, la première Commission mixte, composée des représentants des deux parties, a achevé ses travaux, jeudi à Rabat, indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.