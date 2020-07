Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme collaborative Teams

jeudi, 9 juillet, 2020 à 20:23

Casablanca – Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme collaborative Teams afin d’offrir un environnement de travail propice à l’épanouissement de chacun.

“A l’heure où les organisations adoptent un modèle de travail hybride offrant davantage de flexibilité entre vie professionnelle et vie personnelle, Microsoft continue de se mobiliser pour accompagner ses clients dans l’utilisation des outils collaboratifs et identifier leurs besoins”, indique Microsoft dans un communiqué, notant qu’aujourd’hui, à l’issue de la publication des résultats du deuxième rapport Work Trend index réalisé aux côtés d’experts et de chercheurs spécialisés en IA et en réalité virtuelle, Microsoft annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme collaborative Teams afin d’offrir un environnement de travail propice à l’épanouissement de chacun.

Les résultats du deuxième rapport Microsoft, publiés aujourd’hui, dévoilent de nouvelles données sur l’impact du travail à distance sur les travailleurs, relève la même source. “Si l’on note davantage d’empathie entre les collaborateurs d’une même équipe et une amélioration de la perception du travail à distance par les managers, le travail à distance semble également générer une plus grande fatigue, et le lien social qui facilitait la collaboration de façon informelle vient à manquer”, poursuit le communiqué.

L’étude révèle également que près de trois mois après le début de la pandémie, les personnes travaillant à distance continuent à interagir par visioconférence deux fois plus souvent qu’avant l’épidémie, soit 46 % de leur temps de travail et que 70% des cours à distance incluent une vidéo afin de renforcer la connexion entre étudiants et enseignants.

Elle révèle aussi que les employés privilégient le chat pour recréer les conversations informelles qui se déroulaient auparavant au détour d’un café ou en se croisant dans les couloirs de son organisation. “Si l’utilisation du courrier électronique est restée stable, le nombre de messages de chat par semaine a ainsi augmenté de plus de 200% entre le 1er mars et le 1er juin”, ajoute le communiqué. L’étude note également que le nombre de réunions programmées par semaine a augmenté de plus de 35 %.

Fort de ces constats, Microsoft annonce aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Microsoft Teams, au service de la productivité et du bien-être des utilisateurs travaillant à distance, afin de rendre les interactions plus naturelles et engageantes, selon la même source.

Parmi les fonctionnalités, le communiqué cite la “réduction de la fatigue visuelle et se sentir plus connecté aux autres”. La fonctionnalité “Together mode”, disponible au mois d’août, transpose les participants dans un environnement virtuel partagé, leur donnant l’impression d’être assis dans la même pièce. Elle vise ainsi à recréer les conditions d’une réunion en présentiel et permet aux participants de mieux comprendre qui prend la parole, d’interpréter les expressions du visage, et de faciliter la détection des indices non verbaux qui sont importants pour mieux se comprendre et mieux interagir.

De même, un champ de vision dynamique offrira aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’affichage dans Teams et d’interagir plus facilement : Grâce à l’intégration de filtres vidéo à l’instar de ceux que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux, il sera possible d’ajuster les niveaux d’éclairage afin de personnaliser son apparence.

L’intégration d’émoticônes s’affichant sur les fenêtres des participants s’ajoute pour permettre aux utilisateurs de réagir en direct lors d’une réunion, relève Microsoft dans son communiqué.

Des bulles de chat dynamiques s’intègrent aux fenêtres des participants. “Jusqu’ici, pour pouvoir dialoguer par écrit lors d’une visioconférence, il était nécessaire d’ouvrir manuellement la fenêtre de chat. Bientôt, chaque intervention à l’écrit apparaîtra dans des bulles de chat au sein même des fenêtres de chaque intervenant présent à la visioconférence”, poursuit la même source.

Ainsi, une extension pour veiller au bien-être des équipes : “Reflect messaging” accessible depuis GitHub, donnera la possibilité aux managers ou aux enseignants de veiller au bien-être de leurs équipes ou de leurs étudiants en leur soumettant des questionnaires (Disponible dans les prochaines semaines).

Microsoft Teams permet aussi de rendre les réunions plus engageantes et plus inclusives. Dans une démarche inclusive, la retranscription automatique des discussions à l’écrit va intégrer le nom des personnes qui prennent la parole au moment où elles s’expriment. (A venir plus tard dans l’année).

Selon le communiqué, une mise à jour de l’application Whiteboard (Tableau blanc) dans Teams va permettre de collaborer avec des post-its, des notes, du “glisser-déposer” de photos ou de documents pour reproduire des séances de création en équipe même pour ceux qui n’ont pas accès à des écrans tactiles, ajoutant que Teams s’adapte à la gestion des fortes audiences et s’ouvre à l’accueil de 1.000 participants en simultané.

Microsoft Teams permet également d’optimiser le temps et l’environnement de travail. L’application “Tasks”, déployée ce mois-ci, offrira une vue consolidée des tâches qui sont attribuées depuis différentes sources (Microsoft To Do, Planner et Outlook ) à un utilisateur.

Une assistance virtuelle pour traiter efficacement ses emails: les utilisateurs se verront proposer des suggestions de réponses à leurs emails les plus simples et pourront ainsi, en un simple clic, les envoyer, conclut le communiqué.