MIM, une occasion pour présenter l’écosystème marocain aux investisseurs (M. Seddiki)

mardi, 11 octobre, 2022 à 18:56

Casablanca – La première édition du Morocco Investment and Entrepreneurship (MIM), qui se tiendra du 23 au 25 mai 2023 à Paris, constitue une occasion pour présenter l’écosystème marocain aux investisseurs et porteurs de projets établis en Europe, Marocains résidant à l’étranger (MRE) et étrangers, a affirmé, mardi à Casablanca, le Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki.