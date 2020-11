Le ministère de l’Éducation nationale et la Bourse de Casablanca s’associent pour promouvoir l’éducation financière auprès des étudiants

vendredi, 13 novembre, 2020 à 16:22

La décision des Forces Armées Royales d’agir pour sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate “est conforme aux droits du Royaume garantis par les traités internationaux pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale face aux provocations du polisario”, a souligné l’universitaire de science politique et directeur du centre de recherche africain de l’université du Caire, Ayman Chabana.