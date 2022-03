Le ministère de l’Industrie souhaite faire des CCIS un acteur économique agissant dans la région (Ryad Mezzour)

lundi, 14 mars, 2022 à 21:38

Béni Mellal – Le ministère de l’Industrie et du commerce souhaite faire des chambres de commerce, d’industrie et des services (CCIS) un acteur économique régional essentiel et agissant qui contribue pleinement à l’essor de l’économie nationale, a indiqué, lundi à Béni Mellal, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.