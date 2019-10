Le Ministère Public veille à préserver l’activité économique et encourager l’investissement (M. Abdennabaoui)

lundi, 21 octobre, 2019 à 17:16

Marrakech-La Présidence du Ministère Public veille depuis toujours à opter pour des solutions permettant de préserver l’activité de l’entreprise, les emplois et les droits des créanciers et d’encourager l’investissement, a souligné, lundi à Marrakech, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public, Mohammed Abdennabaoui.

Le Ministère Public, en tant que partie du pouvoir judiciaire, suit les différentes lois et politiques publiques dans le domaine de la finance, des affaires et de l’investissement, et s’assure de son soutien à l’occasion de son rôle dans la protection de l’ordre public économique et la mise en œuvre de la politique pénale, a relevé M. Abdennabaoui à l’ouverture de la 2ème Conférence Internationale de Marrakech sur la Justice, initiée sous le thème “Justice et Investissement: Défis et Enjeux”.