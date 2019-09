Maroc/Luxembourg: Des opportunités énormes à saisir en matière d’investissements

jeudi, 19 septembre, 2019 à 11:32

Luxembourg – De par la diversité de leur économie et l’ouverture de leurs marchés respectifs sur le monde, le Maroc et le Luxembourg ont des opportunités énormes à saisir en matière d’investissements, ont souligné, mercredi soir au Grand Duché, des participants à une conférence tenue à l’occasion de la mission économique luxembourgeoise de haut niveau dans le Royaume qui sera organisée du 23 au 26 septembre courant.

Le président de la chambre de commerce du Luxembourg, Luc Frieden, a souligné à cette occasion les multiples atouts qu’offre l’économie marocaine pour les investisseurs de son pays, rappelant que la mission économique organisée au Maroc en 2015 a permis de nouer d’importantes relations d’affaires entre les opérateurs économiques des deux pays.

“Alors que la situation de beaucoup de pays parmi vos voisins ne s’est pas améliorée, le Maroc se manifeste comme étant un pays ouvert aux réformes, stable et qui est pour beaucoup de nos entreprises un marché intéressant, mais aussi une porte d’entrée vers un continent qui a tellement de potentiel et qui est souvent négligé ou mal connu par de nombreuses entreprises européennes”, a relevé cet ancien ministre du gouvernement luxembourgeois.

M. Frieden s’est réjoui de l’intérêt que portent une nouvelle fois la chambre de commerce du Luxembourg et le gouvernement luxembourgeois au Maroc, en initiant cette mission économique de haut niveau avec pas moins de 100 participants dont une cinquantaine d’entreprises.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur, s’est félicité de l’engouement des hommes d’affaires luxembourgeois pour le Maroc, d’où l’organisation d’une nouvelle mission économique de très haut niveau après celle de 2015.

Il a expliqué que cet intérêt pour le Maroc est un motif de confiance en un pays qui offre toutes les garanties de stabilité et de sécurité et un environnement d’affaires particulièrement attractif.

“Cette singularité du Maroc qui en fait un îlot de stabilité dans un environnement totalement perturbé est le résultat de plusieurs éléments liés à son histoire millénaire, au rôle que joue la monarchie en tant que facteur de stabilité et d’unité et à la diversité de sa culture”, a rappelé l’ambassadeur.

M. Ameur a également mis en exergue le positionnement géostratégique exceptionnel du Royaume qui en fait un pont entre les civilisations et qui a largement contribué à son ouverture et à sa diversité.

Il a aussi souligné le prolongement africain du Royaume dont les racines remontent au passé lointain, notant que grâce à cet attachement au continent, le Royaume est aujourd’hui une passerelle entre l’Afrique et l’Europe avec laquelle il dispose d’un Statut avancé.

Le diplomate n’a pas manqué de mettre en exergue le modèle de religiosité du Royaume et la centralité de l’institution de “Imarat al Mouminine” dans la vie cultuelle des citoyens et qui constitue un rempart contre le dévoiement de la religion.

Grâce à l’ouverture de son économie, au pluralisme politique, à sa stabilité et aux multiples réformes qu’il a engagées depuis plusieurs années dans tous les domaines, le Royaume offre aujourd’hui les meilleures garanties pour les investisseurs étrangers et s’emploie grâce au nouveau modèle de développement annoncé par SM le Roi Mohammed VI à offrir à ses citoyens davantage de progrès et de prospérité, a conclu l’ambassadeur.

Takis Kakayannis, attaché économique et commercial de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers à Casablanca a souligné pour sa part que le Maroc présente aujourd’hui des opportunités d’affaires très intéressantes dans des domaines aussi variés que l’industrie automobile, l’aéronautique et les technologies de l’information et de la communication.

Il a également ajouté que d’autres secteurs à grande valeur ajoutée sont en pleine expansion compte tenu de l’ouverture du marché marocain et du potentiel qu’ils offrent pour l’investissement étranger.

A rappeler qu’une mission économique du Grand-Duché de Luxembourg se rendra au Maroc, du 23 au 26 septembre, en vue de renforcer la collaboration économique et digitale entre les deux pays.

Cette mission, qui sera présidée à un très haut niveau, sera dirigée par le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, et comprend une délégation d’affaires composée d’une soixantaine de représentants d’environ 50 entreprises luxembourgeoises.