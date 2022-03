Mme Benali prend part à Paris à la réunion ministérielle des membres de l’AIE

Paris – La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, prend part à la réunion ministérielle des membres de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui se tient mercredi et jeudi au siège de l’OCDE à Paris.

Mme Benali participe à cette réunion, la première depuis 2019, à la tête d’une délégation composée de hauts responsables de son département.

Le Maroc a rejoint la famille de l’Agence Internationale de l’Energie en tant que pays associé en 2016.

Cette rencontre de haut niveau, qui rassemble les ministres de l’Energie de la famille de l’AIE, pays membres et associés, ainsi que des dirigeants mondiaux de l’énergie, constitue une plateforme d’échange pour relever l’ambition d’atteindre la neutralité climatique, à travers un soutien accru aux décideurs en matière d’énergie et de climat, et en activant davantage les initiatives visant à accélérer le développement de nouvelles technologies propres.

La réunion ministérielle, l’un des premiers événements majeurs liés à l’énergie à se produire après la COP26, se déroule dans le contexte de deux crises profondes à court et à long termes avec des implications pour la production, le commerce, l’utilisation et la sécurité de l’énergie, à savoir la pandémie du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, indique l’AIE.

Prennent part à ce forum des représentants de l’Union africaine et des ministres africains chargés de l’énergie, en vue d’échanger sur des sujets d’intérêt pour le continent, notamment ceux liés aux technologies énergétiques propres, au rôle de l’AIE pour soutenir les pays africains à atteindre l’ODD7 et à accélérer leurs transitions énergétiques propres, ainsi qu’à la coopération entre les Gouvernements africains et les organisations multilatérales pour garantir des investissements appropriés dans les infrastructures et le renforcement des capacités.

La réunion ministérielle réaffirmera le rôle de premier plan de l’AIE notamment pour aider les pays à prendre des mesures proactives face aux perturbations énergétiques, réduire leurs émission et pour construire une véritable sécurité climatique et énergétique, selon l’Agence.

La rencontre portera plus particulièrement sur la résolution des problèmes actuels de sécurité énergétique, dans le sillage du conflit russo-ukrainien, l’accélération de la transition vers une énergie propre et l’intégration de l’énergie propre au cœur de la mission de l’AIE.