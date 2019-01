Mme Derham s’entretient avec le Commissaire au commerce et à l’industrie de l’UA sur les actions de la présidence marocaine du CTS de l’UA

Addis-Abeba – Les actions de la présidence marocaine du Comité Technique Spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources Minières de l’Union africaine, ont été au centre d’un entretien, samedi à Addis-Abeba, entre la secrétaire d’Etat auprès du ministre du commerce et de l’industrie, chargée du commerce extérieur, Rokaya Derham et le Commissaire au commerce et à l’industrie de l’UA, Albert M. Muchanga.