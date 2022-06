Mme El Adaoui reçoit le président du Conseil fédéral du contrôle supérieur des finances publiques d’Irak

mardi, 21 juin, 2022 à 18:03

Rabat – Le Premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui a reçu, mardi à Rabat, le président du Conseil fédéral du contrôle supérieur des finances publiques de la république d’Irak, Rafel Yassin Khudair, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation.

Cette visite a pour objectif d’activer l’accord de partenariat et de coopération conclu entre les deux institutions en 2014. Grâce à ce partenariat, les deux parties cherchent à renforcer leur coopération sur le plan de la formation et du développement des capacités institutionnelles et professionnelles ainsi que dans les domaines liés aux missions de contrôle.

Cette visite sera l’occasion d’examiner les moyens de développer un partenariat entre les deux institutions dans de nouveaux domaines relevant de leurs compétences et ce, en considération des nouveaux défis auxquels sont confrontés les travaux de contrôle aux niveaux régional et international.