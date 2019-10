Mme Fettah Alaoui s’entretient avec les professionnels des secteurs du tourisme et de l’artisanat

samedi, 26 octobre, 2019 à 11:46

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a tenu des séances de travail avec les professionnels des secteurs du tourisme et de l’artisanat, indique vendredi un communiqué du ministère.

Mme Fettah Alaoui a rencontré, en présence des responsables du ministère et des établissements publics sous tutelle, la Confédération nationale du Tourisme et les Chambres d’Artisanat et leur Fédération, ainsi que la Fédération des Entreprises d’Artisanat, fait savoir la même source.

Ces séances de travail ont constitué une première occasion pour écouter les préoccupations et attentes des professionnels, premiers partenaires de l’ensemble des programmes et des chantiers du ministère, ajoute le communiqué.

Ces rencontres ont permis de dresser un planning des réunions futures et un cadre de travail à suivre, favorisant la concertation et la coordination à même de faire face aux défis à relever par les deux secteurs considérés comme leviers porteurs en matière d’emploi et de développement du pays, conclut le ministère.