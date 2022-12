Mme Fettah s’entretient avec deux hauts responsables de la Banque mondiale

vendredi, 9 décembre, 2022 à 20:14

Rabat – La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, vendredi, avec Mamta Murthi et Riccardo Puliti, respectivement Vice-Présidente pour le développement humain et Vice-Président pour l’Infrastructure au Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de la visite de travail au Maroc qu’effectuent les deux responsables de la Banque du 5 au 9 décembre 2022.

Lors de cette rencontre, Mme Fettah a passé en revue les principaux chantiers de réforme engagés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, dans les domaines du développement humain et des infrastructures, indique un communiqué du ministère.

A cet égard, la ministre a souligné le caractère résolument social du projet de Loi de Finances 2023, qui s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement pour la mise en œuvre des grandes réformes sociales telles que la généralisation de la couverture sociale et la réforme du système éducatif.

Les échanges avec les deux hauts responsables de la Banque mondiale ont également porté sur les grandes ambitions affichées par le Maroc dans les secteurs des énergies renouvelables et des infrastructures et les moyens de les concrétiser.

Dans ce cadre, les représentants de la Banque mondiale ont fait part de la disposition de cette Institution à accompagner les stratégies pertinentes lancées par notre pays, tout en soulignant le rôle de modèle que peut jouer le Maroc pour les autres pays africains dans ces domaines, conclut le communiqué.