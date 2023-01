Mme Fettah s’entretient avec des responsables de la SFI

mardi, 31 janvier, 2023 à 21:46

Rabat – La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, mardi à Rabat, avec Sarvesh Suri et Cheick-Oumar Sylla, respectivement Directeur des infrastructures pour l’Afrique et Directeur pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique à la Société financière internationale (SFI), qui effectuent une visite de travail au Maroc du 30 janvier au 4 février 2023.