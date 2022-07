La mobilisation des ressources financières pour le développement de l’Afrique tributaire de l’unification des rangs des pays du continent (Mme Fettah Alaoui)

jeudi, 7 juillet, 2022 à 10:05

Marrakech- La mobilisation des ressources pour le développement de l’Afrique reste tributaire de l’unification des rangs des pays de ce continent et leur volonté commune de parler d’une seule voix, a souligné, mercredi à Marrakech, la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah Alaoui.

“Notre volonté commune d’unifier nos rangs et parler d’une seule voix sera essentiel pour attirer l’attention du monde sur l’Afrique et mobiliser les ressources pour le développement du continent”, a relevé la ministre lors de la cérémonie de clôture de la Réunion du Groupe africain des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales des 54 Etats africains membres de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International “Caucus africain”.

Dans ce contexte, Mme Fettah Alaoui a indiqué que cette réunion a mis l’accent sur la nécessité d’assurer un système financier international plus juste et un traitement réaliste du service de la dette qui peuvent aider à libérer des ressources indispensables au développement, mettant en relief le partenariat unique liant le “Caucus africain” et les institutions de Bretton Woods (IBW).

Elle a, par ailleurs, indiqué que le Caucus africain 2022 a soulevé d’importants points qui sont de nature à aider les pays africains à élaborer des stratégies et à surmonter les nombreuses difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés.

“Cette réunion a permis de préparer un mémorandum à l’intention du président de la BM et de la présidente du FMI rappelant les priorités pour le continent et demandant aux IBW une plus grande mobilisation pour trouver plus de solutions et plus de ressources d’accompagnement des pays africains”, a-t-elle noté.

“Au nom de SM le Roi Mohammed VI et du peuple marocain, j’exprime ma profonde gratitude aux Ministres et Gouverneurs de Banques Centrales, ainsi qu’à tous les délégués pour leur participation active à la réunion du Caucus Africain 2022. Votre présence et vos commentaires réfléchis ont été inestimables et ont enrichi les discussions en vue d’identifier des solutions communes et durables aux nombreux défis économiques auxquels le continent est confronté”, a-t-elle enchainé.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée sous le thème “Vers une Afrique résiliente”, cette réunion a offert l’opportunité d’analyser les défis qui s’imposent aux pays africains et d’échanger autour des moyens susceptibles de les aider à y faire face.

La cérémonie d’ouverture de cet événement de grande envergure a été marquée par un Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par la ministre de l’Economie et des Finances.

Dans ce message, le Souverain a rappelé les sujets prioritaires pour le développement des pays africains et mis l’accent sur la nécessité d’un “soutien plus appuyé et une coopération internationale plus conséquente en faveur des pays africains” pour “leur épargner d’être sévèrement touchés par la vague inflationniste qui frappe l’économie mondiale et pour les aider à développer une plus forte résilience aux chocs extérieurs”.

Cette réunion a été sanctionnée par l’adoption de la Déclaration de Marrakech.

Plusieurs questions étaient inscrites à l’ordre du jour de cette réunion, notamment la problématique de la dette, les enjeux de la digitalisation, le changement climatique et l’intégration économique régionale.

Le Caucus africain, dont le Maroc assure la présidence pour l’année en cours, se réunit une fois par an, afin de coordonner et d’harmoniser les positions des Gouverneurs Africains concernant le mémorandum annuel qui est adressé au FMI et au GBM et présenté à l’occasion des Assemblées Annuelles de ces deux institutions.