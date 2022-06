Mohamed Mahboub, nouveau président de la FNBTP

mardi, 28 juin, 2022 à 21:13

La loi N° 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives, entrée en vigueur le 28 septembre 2020, a pour objectif de définir les principes et les règles de référence en matière de fonctionnement des services publics et qui encadrent désormais la relation entre l’administration et les usagers, suivant des formalités et des procédures précises, a souligné, mardi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.