Mohammed Aziz Jaouhari Tissafi, nouveau DG de Yassir Maroc

lundi, 6 septembre, 2021 à 11:28

Casablanca – La start-up spécialisée dans le domaine des solutions mobiles innovantes, Yassir Maroc, a annoncé, lundi, la nomination de Mohammed Aziz Jaouhari Tissafi au poste de directeur général.

M. Jaouhari Tissafi procédera au lancement des services de Yassir dans de nouvelles villes et mettra en place de nouvelles stratégies visant à insuffler une nouvelle dynamique à la start-up, précise Yassir Maroc dans un communiqué, ajoutant que son entrée en fonction officielle à son nouveau poste s’est déroulée le 1er août dernier.

Le nouveau DG de Yassir Maroc est l’un des cofondateurs et CTO de WaystoCap, une plateforme E-commerce B2B et la première start-up marocaine à rejoindre, en 2017, Y Combinator, un accélérateur de startups basé à San Francisco. Cela a permis la levée de 3 millions de dollars en capital avant son rachat par MaxAB en 2021.

Début 2013, il a eu l’opportunité de gérer plusieurs équipes du géant Rocket Internet, où il dirigeait les activités des différentes entreprises de commerce en ligne en Afrique, notamment Jumia, Kaymu, Carmudi, Lamudi et Hellofood.

Le nouveau responsable a acquis une vaste expérience en business et une connaissance approfondie du marché marocain, ce qui lui permettra de faire avancer Yassir et de renforcer sa présence dans le Royaume.

“Je tiens à remercier le Conseil d’administration de Yassir pour sa confiance. Je souhaite poursuivre le travail engagé avec toute l’équipe qui est en place et mener à bien la société en accomplissant les missions qui m’ont été confiées.” a indiqué à cette occasion M. Jaouhari Tissafi, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre: “Faire partie de Yassir Maroc et contribuer à sa réussite est pour moi un nouveau défi que j’ai hâte de relever”.

À court terme, Aziz Jaouhari projette de lancer les services de Yassir dans tout le royaume, en commençant dans un premier temps par 5 villes, à savoir Mohammedia, Kénitra, Salé, Fès et Meknès.

Il procédera également au renforcement de l’équipe Yassir en recrutant des jeunes diplômés et des professionnels. Ces derniers auront pour mission d’appuyer l’équipe en place et de l’aider à atteindre les objectifs tracés pour cette année.

La nomination de Aziz Jaouhari marque ainsi le début d’une nouvelle ère de croissance qui sera de bon augure.

Fondée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine qui se spécialise dans le domaine des solutions mobiles innovantes. La startup a pour but de faciliter la vie des citoyens, d’où le nom arabe Yassir. Elle vise également à optimiser les interactions de ces derniers avec les nouvelles technologies mobiles. Yassir est actuellement présente dans 30 villes réparties sur 3 continents (Afrique, Europe, et Amérique du Nord). Le nombre de ses utilisateurs s’élève à plus de 1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires.

Au Maroc, Yassir opère dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, et Agadir.

Chaque filiale de Yassir travaille de manière indépendante dans sa gestion territoriale et conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans chaque pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.

En avril 2019, Yassir a été classée 3ème dans la liste des 100 startups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Économique Mondial.