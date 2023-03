Moody’s souligne l’effet positif du retrait du Maroc de la liste grise du GAFI

jeudi, 2 mars, 2023 à 21:10

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a appelé, jeudi à Bakou, à stimuler la réflexion collective au sein du Mouvement des non-alignés (MNA) afin de répondre aux défis urgents post-Covid-19, et de les ériger en une opportunité pour jeter les bases d’un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable.