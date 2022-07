« Morocco Now » : Le Maroc, terre d’ouverture et d’opportunités économiques, salué à Séoul

mardi, 5 juillet, 2022 à 15:32

Séoul – Des dirigeants politiques et économiques sud-coréens ont salué, mardi à Séoul, les avancées réalisées par le Maroc sur la voie du renforcement de son développement économique et la consolidation de sa position en tant que porte d’entrée par excellence dans le continent africain.

Réunis lors d’une rencontre, tenue au siège de la résidence du Maroc dans la capitale sud-coréenne à l’occasion du lancement de la marque “Morocco Now” en Corée du Sud, ces leaders politiques et économiques se sont succédés pour mettre en avant les vastes opportunités qui s’offrent pour hisser la coopération entre le Maroc et la Corée du Sud au niveau d’un partenariat privilégié.

« Je recommande vivement à tout le monde ici présent d’embrasser le rêve marocain ». C’est en ces termes que Seung Hyun Chang, Président de l’équipementier automobile coréen HANDS Corporation, a résumé, devant une assistance de marque composée de responsables politiques, d’opérateurs économiques, de diplomates et de personnalités de divers horizons, les opportunités qu’offre le Maroc à la faveur du leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Chang s’est dit « fasciné » par les opportunités qu’offre le Maroc quand sa corporation avait décidé de mettre en place en 2020 son premier site de production en Afrique.

L’un des plus grands avantages d’investir au Maroc demeure le positionnement du Royaume en tant que plateforme vers l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, a-t-il dit, soulignant que le Maroc « est l’un des pays africains ayant atteint un niveau élevé de développement ».

Il a cité, dans ce contexte, le Port Tanger-Med, le qualifiant de plateforme d’exportation vers plus de 74 pays à travers le monde.

Le Train à Grande Vitesse représente de l’avis de M. Chang, une autre innovation unique dans le continent africain, soulignant, au passage, les avantages offerts par les accords de libre-échange conclus par le Maroc avec plusieurs pays. Ces accords permettent l’accès à des marchés de plus de 1,3 milliard de consommateurs, a-t-il ajouté.

Le Président de HANDS Corporation n’a pas manqué de souligner la place centrale qu’occupe l’industrie automobile dans le schéma de développement au Maroc. Les exportations automobiles du Maroc ne cessent de croitre, le Royaume œuvrant d’une manière continue à développer l’écosystème de cette industrie.

Le ministre sud-coréen du service forestier, Nam Sung-Hyun, a donné le ton lors de cette rencontre, soulignant la portée du Roadshow. Il a rappelé toute la dimension historique de l’événement qui intervient en une année où le Maroc et la Corée du Sud fêtent le 60è anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a félicité le Maroc pour le lancement de la brande « Morocco Now » qui vise l’élargissement des opportunités d’affaires et d’investissements.

Le responsable s’est attardé particulièrement sur les possibilités et les perspectives de coopération entre le Maroc et la Corée du Sud dans le secteur forestier, son domaine de compétence.

« J’espère que le lancement de la brande +Morocco Now+ apportera des opportunités pour le réseau forestier et pour l’élargissement et le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine forestier », a-t-il dit.

Même son de cloche chez Sung Jum-Hwa, CEO de la compagnie New Prime, qui s’est dit impressionné par les vastes opportunités d’investissement offertes au Maroc, favorisées par l’excellent climat d’affaires dans le pays.

Jum-Hwa, également consul honoraire du Maroc dans la ville sud-coréenne de Daegu et Président de l’Association maroco-coréenne, a précisé que l’association s’assigne comme objectif l’élargissement des perspectives de coopération économique et culturelle entre les deux pays ainsi que la promotion des échanges dans le domaines technologique et d’investissement.

Prenant la parole lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, Chafik Rachadi, a passé en revue les avantages qu’offre le Maroc en termes d’affaires et d’investissement.

Le Maroc offre un environnement stable pour les affaires, renforcé par des mesures prises par le gouvernement pour garantir une croissance robuste, a-t-il dit.

Le Maroc jouit d’une position privilégiée au carrefour de plusieurs continents et leurs marchés, ainsi qu’une main-d’œuvre diversifiée et un territoire industriel, a souligné le diplomate, ajoutant qu’en tant que pays tourné vers l’avenir, le Maroc a réussi à développer une énergie verte qui promet d’être aussi saine pour le climat mondial que pour le climat des affaires.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1962, le Maroc et la Corée du Sud ont tissé une histoire commune faite de confiance mutuelle, qui s’est renforcée durant la dernière décennie, balisant le chemin pour davantage d’échanges économiques et d’affaires, a encore dit M. Rachadi, soulignant que sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est engagé d’une manière résolue sur la voie de la démocratisation, le renforcement de la sécurité économique, la promotion d’investissements innovants dans de nombreux secteurs dans le cadre d’une stratégie globale visant à propulser le Maroc au-devant du continent africain.

La brand « Morocco Now » offre l’occasion aux investisseurs sud-coréens d’explorer toutes les opportunités de renforcer les relations d’affaires avec leurs homologues marocains et mettre en place des relations florissantes et mutuellement bénéfique, a dit l’ambassadeur.

Organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) avec l’appui de l’ambassade du Maroc en Corée du Sud, le Roadshow de Séoul a été conçu de sorte à donner aux différents participants l’occasion de tirer le maximum de profit de cet événement prometteur.

Une série de rencontres B2B, des rencontres d’affaires et des symposiums sont organisés lors du Roadshow, avec l’objectif principal de présenter le climat des affaires dans le Royaume et les nombreux avantages que le pays offre aux investisseurs étrangers en quête d’opportunités dans un monde qui s’apprête à renouer avec l’ouverture complète après la redoutable pandémie du Covid-19.

Le Roadshow offre, en outre, l’occasion pour les investisseurs sud-coréens de constater les avantages que présente le Maroc, un pays qui a réussi à s’imposer, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme une plateforme industrielle et d’exportation de premier plan, illustrée notamment par le cluster automobile – plus forte croissance au Monde – et soutenue par des infrastructures de premier plan dont le port de Tanger Med, première connexion maritime en Afrique et classé dans le top 30 au niveau mondial.

L’événement est aussi un cadre propice pour procéder à des échanges et renforcer le dialogue sur les opportunités de consolider davantage la coopération entre les partenaires marocains et sud-coréens dans les nombreux secteurs qui s’offrent à un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.

De l’industrie automobile, à l’industrie aéronautique, en passant par le textile, l’industrie pharmaceutique, l’outsourcing et l’agroalimentaire ou encore le tourisme et l’électronique, les opportunités sont vastes.

Outre ses atouts, le réseau de partenariats développé par le Maroc durant les deux dernières décennies avec des accords de libre-échange avec 56 pays place le Maroc en pole position pour renforcer ses liens avec les partenaires sud-coréens.

Lancée en 2020, « Morocco Now » reflète le dynamisme et la compétitivité économique du Royaume. Elle met en avant les atouts distinctifs du Royaume.

Elle repose sur des fondements solides dont la détermination de renforcer l’attrait de la destination Maroc auprès des investisseurs étrangers et une capacité d’adaptation rapide inscrite dans l’ADN du Maroc illustrée dans la gestion de la crise Covid-19 à travers la réaffectation rapide des outils industriels vers les équipements de santé.

Initiée par l’AMDIE, « Morocco Now » vise à faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

“Morocco Now” entend aussi renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international pour saisir les opportunités d’un monde en mutation où de nouvelles exigences pour les acteurs économiques, telle que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations, rendent indispensable l’adoption de productions décarbonées.