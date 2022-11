MRE: les transferts à plus de 80,8 MMDH à fin septembre 2022 (Office des changes)

mardi, 1 novembre, 2022 à 18:42

Casablanca – Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 80,8 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, contre près de 72,4 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes.

Ces transferts ont ainsi affiché une hausse de 11,6% par rapport à fin septembre 2021, précise l’Office qui vient de publier ses récents indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ces indicateurs font aussi ressortir que les recettes Voyages, sous l’effet de la reprise, ont plus que doublé passant de 24,9 MMDH à fin septembre 2021 à 62,23 MMDH à fin septembre 2022.

Ces recettes sont en amélioration de 136,3% comparativement à la même période de l’année 2020 et dépassent le niveau atteint à fin septembre 2019 (60,15 MMDH).

Les dépenses, quant à elles, se situent à 11,92 MMDH. Ce niveau demeure inférieur à ceux enregistrés en 2018 (14,28 MMDH) et en 2019 (15,95 MMDH), années avant la crise du covid-19.

Ainsi, le solde excédentaire des voyages a presque triplé se situant à +50,3 MMDH à fin septembre 2022 contre seulement +17,36 MMDH une année auparavant.