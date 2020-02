Naissance à Kinshasa d’une Chambre de commerce RDC-Maroc

jeudi, 27 février, 2020 à 23:38

Kinshasa- Une Chambre de commerce et d’industrie maroco-congolaise a vu le jour, jeudi à Kinshasa, avec comme objectifs d’accompagner les entreprises marocaines et congolaises dans leur développement et “faire connaître davantage les potentialités d’échanges commerciaux et d’investissements” entre la République Démocratique du Congo et le Maroc.

La structure servira également d’intermédiaire entre les professionnels marocains et leurs homologues congolais et œuvrera pour la promotion des relations d’affaires entre ses membres.