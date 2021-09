Nicolas Fouquet nommé DG d’Air France-KLM au Maroc de la région Afrique du Nord-Sahel

dimanche, 12 septembre, 2021 à 22:06

Casablanca- Nicolas Fouquet a été nommé, depuis le 1er septembre 2021, Directeur Général d’Air France KLM pour la région Afrique du Nord-Sahel basé à Casablanca.

“Il succède à Pierre Muracciole qui a cessé ses fonctions de Directeur général d’Air France-KLM pour la région à cette même date”, indique un communiqué d’Air France-KLM, précisant que cette région regroupe 7 pays, à savoir le Maroc, l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Tunisie.

M. Fouquet a débuté sa carrière au Maroc chez Maroc Aviation et le Bureau Veritas Maroc, avant de rejoindre Air France-KLM en décembre 2000.

Il occupa plusieurs postes au sein d’Air France-KLM, notamment la Direction des Opérations Sols Europe & Afrique du Nord avant de prendre la Direction des opérations du HUB de Paris-Charles de Gaulle, en charge du management opérationnel de 760 vols quotidiens.

“Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du transport aérien, il est reconnu à la fois comme un expert en management opérationnel dans des environnements complexes et pour ses capacités à diriger des programmes de transformations et d’amélioration du traitement client”, souligne le communiqué.

Diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile en tant qu’Ingénieur /Techniques Aéronautiques, M. Fouquet est marié et père de 2 enfants.