Le Nigeria et le Maroc envisagent de construire le plus long gazoduc offshore du monde

mardi, 3 mai, 2022 à 15:50

Après une édition 100% digitale en 2021 à cause de la pandémie mondiale du Covid-19, le Forum Horizons Maroc (FHM), principal salon de recrutement des jeunes étudiants et professionnels marocains et étrangers intéressés par le Maroc, revient pour une 26ème édition, le 29 mai en présentiel à Paris, sous le thème “élargissez vos horizons, visez l’Afrique”.