Nigeria-Maroc: Vers la création d’un conseil d’Affaires

lundi, 29 mars, 2021 à 21:54

Rabat – L’Organisation Maroc Afrika-Cultures et développements (OMA) et une délégation de femmes et d’hommes d’affaires du Nigeria ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat visant la création du conseil d’Affaires Nigéria-Maroc (Nigeria-Morocco Business).

Conclue par le président de l’OMA, Najib Kettani et le chef de la délégation du Nigeria, Yusuf Hamisu Abubakar, cette convention a pour objectif de créer un cadre propice pour développer et soutenir les initiatives et les protocoles d’accord signés entre les deux pays.

La création de ce conseil d’affaires s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des démarches initiées par SM le Roi Mohammed VI, pour s’ouvrir sur la profondeur africaine du Royaume et développer et consolider les liens d’amitiés entre le Maroc et le Nigéria, a souligné M. Kettani lors de la cérémonie de signature de ladite convention.

Ce conseil, a-t-il soutenu, permettra de développer davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, rappelant que le Nigeria constitue la première puissance économique de l’Afrique avec un produit intérieur brut (PIB) de 467 milliards de dollars américains en 2019 et figure parmi les principaux producteurs mondiaux d’hydrocarbures.

Pour sa part, M. Hamisu Abubakar a relevé que cette initiative est à même de promouvoir les intérêts du Maroc et du Nigeria aux niveaux sous-régional, régional continental et international ainsi que dans le cadre des cercles et institutions internationales.

Il s’agit également de promouvoir l’investissement et la coopération dans différents secteurs d’activités, notamment l’agriculture, l’économie, les télécommunications, le développement de la jeunesse et du sport, les relations de genre, le développement des infrastructures, l’énergie, la diplomatie économique, les finances, outre le développement de la culture, du tourisme, de l’éducation, des sciences numériques et de la technologie, a-t-il précisé.

En marge de cette rencontre, des échanges de prospection d’opportunités d’investissement au Maroc, en particulier dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et rencontres BtoB ont été organisées entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologues nigérians.