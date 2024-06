Le niveau de vie des Marocains en amélioration entre 2014 et 2022 (HCP)

samedi, 22 juin, 2024 à 13:46

Rabat – Le niveau de vie des Marocains s’est globalement amélioré entre 2014 et 2022, avec une progression entre 2014 et 2019 et une décélération entre 2019 et 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).