Nortis Telecom, partenaire stratégique des opérateurs agricoles du Royaume

jeudi, 15 avril, 2021 à 10:29

Casablanca – L’opérateur marocain de télécommunication par satellite Nortis Telecom constitue un partenaire stratégique des opérateurs agricoles du Royaume.

Leader du marché depuis plus de 20 ans, Nortis Telecom dispose d’une capacité de couverture à 100% du territoire national, zones rurales comme urbaines et aussi d’une panoplie de solutions proposées allant de l’accès simple à internet, jusqu’aux solutions les plus complexes, indique un communiqué de l’opérateur.

En effet, en exécution de la nouvelle vision stratégique du secteur agricole conformément aux orientations Royales, baptisée “Génération Green 2020-2030”, cette stratégie se base sur une capitalisation des acquis réalisés par le Plan Maroc vert, à travers l’adoption d’une vision nouvelle du secteur agricole, la consécration d’une nouvelle gouvernance et la mise à disposition du secteur de moyens modernes et technologiques.

Bien que les solutions technologiques ne soient disponibles intégralement sur l’ensemble du territoire, le secteur agricole grâce aux offres satellites fait exception et tire profit malgré la fracture numérique qui demeure un véritable frein pour l’exploitation globale de ces nouvelles technologies dans les milieux ruraux, qualifiés de zones blanches (zones non couvertes par les réseaux de télécommunications), souligne Nortis Telecom qui note que l’accès à internet est donc l’élément le plus crucial si l’on souhaite tirer parti des possibilités offertes par les nouvelles technologies dans le domaine agricole.

Nortis Telecom est dans ce sens “très présent comme opérateur de télécommunication facilitant la transition digitale du secteur agricole, en permettant aux communautés rurales non desservies de disposer d’un accès à internet”, indique l’opérateur.

Il s’agit, également, d’accompagner les institutions et les entreprises du secteur, pour profiter des nouveaux services innovants, en assurant l’intégration des appareils intelligents (IoT) et en garantissant une connexion fiable et sécurisée pour les besoins du secteur (L’agriculture de précision, la télégestion, la télésurveillance et autres), comme le témoigne le directeur des systèmes d’informations du groupe CouvDinde Maroc, Youssef A.

“Nous sommes très satisfait de l’offre de l’opérateur Nortis Telecom de par la couverture globale du service fourni, la stabilité des accès et les coûts très compétitifs, grâce à ces solutions nous suivons l’évolution de nos indicateurs et nous optimisons nos ressources pour la gestion de nos fermes et sites de productions”, a t-il affirmé, cité par le communiqué.

En offrant des solutions clés en main à des coûts extrêmement attractifs, Nortis Telecom aide les agriculteurs à utiliser la technologie VSAT pour maximiser leurs marges bénéficiaires et rester compétitifs dans un secteur en perpétuelle mutation. Faciles à déployer, les solutions de Nortis Telecom ne requièrent aucune infrastructure terrestre et sont installées en moins de 24h par des équipes professionnelles disponibles partout au Maroc.

Nortis Telecom, en plus de ses références prestigieuses dans différents secteurs (départements de sécurité nationale, administrations publiques, multinationales…), compte aujourd’hui plusieurs centaines d’entreprises agricoles, de fermes et de coopératives situées dans les quatre coins du Royaume.