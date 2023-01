Nouaceur: Pose de la première pierre de l’extension de “Casablanca Aéronautique”

lundi, 16 janvier, 2023 à 21:57

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a indiqué lundi que son département a alloué des fonds annuels en soutien aux associations intéressées par l’encadrement religieux de la communauté marocaine à l’étranger, en vue de construire, réhabiliter et équiper les mosquées et renforcer l’encadrement religieux en leurs seins.