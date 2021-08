Nouakchott : Le Maroc et la Mauritanie signent un mémorandum d’entente dans le domaine de l’emploi

Nouakchott – Un mémorandum d’entente dans le domaine de l’Emploi et de l’insertion professionnelle a été signé, jeudi à Nouakchott, entre les ministères marocain et mauritanien de l’Emploi et de l’insertion professionnelle.