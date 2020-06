Le nouveau Huawei Y6p débarque au Maroc avec une batterie exceptionnelle de 5000 mAh

vendredi, 26 juin, 2020 à 13:33

Casablanca – Le Huawei Y6p, le dernier smartphone d’entrée de gamme du géant chinois des télécoms, débarque au Maroc à partir du 28 juin, a annoncé Huawei dans un communiqué, notant que ce nouveau smartphone, élégant et stylé, possède l’une des plus grandes batteries du marché.

Le dernier smartphone accessible de Huawei secoue son segment avec son énorme batterie de 5000 mAh, ses caractéristiques audio et son superbe écran, ce qui en fait le téléphone parfait pour les utilisateurs intensifs qui aiment jouer, écouter de la musique ou regarder des films, souligne Huawei.

“L’épuisement de la batterie pendant un jeu, un appel téléphonique ou un film est toujours le pire, et la connexion à une banque d’énergie n’est tout simplement pas confortable en déplacement. En gardant cela à l’esprit, Huawei a mis en place une batterie massive de 5000 mAh d’une durée de vie super longue dans son nouveau Y6p”, indique le géant chinois des télécommunications, relevant que cette batterie couvrent 16 heures de films ou 20 heures de surf sur Internet ou même 3 jours d’utilisation normale.

Le Huawei Y6p peut être utilisé comme banque d’énergie pour recharger d’autres appareils, à l’aide d’un câble OTG, soutient la même source, faisant observer que le mode Backup du Huawei Y6p permet une sauvegarde et un transfert rapide des données jusqu’à 60Mb/s entre le Y6p et tout autre smartphone Android.

Ce nouveau téléphone, qui sera proposé au prix de 1.449 dirhams, a beaucoup plus à offrir en plus de sa super batterie. Il est livré avec un appareil photo triple de 13 Mpx à l’arrière, composé d’un appareil photo principal de 13 Mpx avec des capacités de photographie sous faible éclairage, d’un appareil photo grand angle de 5 Mpx avec un champ de vision de 120 degrés et d’un appareil photo de 2 Mpx pour des effets bokeh riches.

Doté d’un appareil photo de 8 mégapixels avec ses propres algorithmes d’embellissement, et de 3 Go de RAM qui assurent un fonctionnement sans faille et ses 64 Go d’espace de stockage, le Huawei Y6p est également un téléphone assez beau, grâce à son design élégant avec des couleurs inspirées de la nature telles que le vert émeraude, le violet fantôme et le noir minuit, chacun étant unique à sa manière.

Le Huawei Y6p est équipé aussi d’un écran HUAWEI Dewdrop de 6,3 pouces avec une résolution HD+ de 1600 x 720, ce qui signifie que chaque détail sera riche en couleurs et précis, pour une expérience de visionnage immersive.