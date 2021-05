Un nouveau modèle de développement pour une “société ouverte, juste et égalitaire” (expert chilien)

jeudi, 27 mai, 2021 à 22:43

Santiago – Le nouveau modèle de développement ambitionne de créer une « société ouverte, juste et égalitaire » dont l’élément central est le citoyen marocain, a affirmé M. André Grimblatt, docteur en communication et directeur de l’agence de presse chilienne « Scanner Internacional ».

Mardi dernier, le rapport final de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a été présenté à SM le Roi Mohammed VI, qui avait félicité à cette occasion les membres de la commission pour le travail accompli.

Pour M. Grimblatt, le NMD jette les bases pour la construction d’une « économie forte et compétitive capable de créer de la richesse pour tous les marocains, pour les 15 prochaines années ».

L’expert chilien s’est montré enthousiaste de constater que le projet projette une croissance qui « va doubler le PIB (produit intérieur brut) par habitant en 15 ans. C’est cette croissance qui va permettre de financer le développement », a-t-il fait savoir.

Cette projection de croissance inscrite dans le NMD, a expliqué M. Grimblatt, permettra de « créer des emplois décents et productifs et de réduire, de manière significative, les inégalités sociales à travers une éducation de qualité, une couverture sociale généralisée et un système de santé de haut niveau ainsi qu’une prévoyance sociale de qualité ».

L’objectif final du NMD est la mise en place d’une société juste et équitable dans l’octroi des opportunités pour tous. Des opportunités relatives à un accès équitable à l’école, à la santé et à la prévoyance sociale, a insisté M. Grimblatt.