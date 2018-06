Le nouveau port de pêche de Tanger, un projet structurant pour le secteur dans la région (ministre)

jeudi, 7 juin, 2018 à 20:12

Tanger – Le nouveau port de pêche de Tanger, inauguré jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est un projet structurant pour le secteur dans la région, a indiqué M. Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Structure ultra-moderne, ce port de pêche, qui a nécessité des investissements importants, participera au développement des trois filières de la pêche (artisanale, côtière et hauturière), à l’amélioration des conditions de travail des professionnels du secteur et à la promotion de la qualité des produits halieutiques, a ajouté M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’inauguration de ce port.

Le nouveau port de pêche abrite toutes les infrastructures et équipements nécessaires à son bon fonctionnement, notamment une halle aux poissons de la pêche côtière et hauturière, de nouvelle génération, et des entrepôts de stockage, a souligné le ministre.

Le Port de pêche de Tanger comporte ainsi des fabriques de glace, des entrepôts frigorifiques, une unité de gestion des contenants normalisés, des magasins pour les armateurs et mareyeurs et des locaux pour les professionnels de la pêche artisanale, de la pêche côtière et de la pêche hauturière.

Il comprend également une halle aux poissons de la pêche côtière et hauturière, une autre pour les produits de la pêche artisanale, un chantier naval, des ateliers de réparation navale et des bâtiments administratifs.