Nouvelle génération de programmes d’appui pour la relance des TPME industrielles

vendredi, 26 juin, 2020 à 16:45

Rabat – Le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique a lancé, à travers l’Agence Maroc PME, une nouvelle génération de programmes d’appui pour la relance des TPME industrielles qui vise à donner une forte impulsion à leur croissance et compétitivité.