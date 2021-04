La nouvelle usine de LafargeHolcim Agadir-Souss bientôt opérationnelle

mardi, 6 avril, 2021 à 23:34

Tidsi Nissendalene (Province de Taroudant) – “LafargeHolcim Maroc” leader national du secteur des matériaux de construction et la première capitalisation boursière industrielle de la bourse de Casablanca a dévoilé, mardi sa nouvelle usine dans la région de Souss-Massa.

Opérationnelle en juillet 2021, cette cimenterie d’un investissement de 3milliards de Dirhams (MMDH) permettra d’accompagner le développement de Souss-Massa et des provinces Sud du Royaume qui connaissent un essor- économique important.

“Avec une capacité annuelle de production de 1,6million de tonnes de ciment et son concept “Plant of Tomorrow” (l’usine de demain), la cimenterie d’Agadir utilisera des technologies d’autonomisation, la robotique, l’intelligence artificielle et l’entretien prédictif pour améliorer son processus de production”, a indiqué le directeur industriel de LafargeHolcim Maroc Brahim Ez-zerrouki, mettant en exergue le rôle de ses solutions innovantes dans la production d’un ciment plus sûre, plus efficace et plus durable.

Conscient que les industries lourdes contiennent plusieurs risques, le groupe place la santé et la sécurité du personnel au centre de ses préoccupations, a relevé M. Ez-zerrouki, faisant savoir que des standards bien précis sont adoptés pour lutter ou minimiser les sinistres.

Dans ce même cadre, LafargeHolcim offre “le droit de retrait” en permettant à tout employé de refuser une tâche lorsqu’il estime qu’elle ne relève pas du domaine de sa compétence et qu’il ressent un danger ou un risque pour sa vie ou sa santé.

Pour sa part, le directeur du projet “Usine Agadir Souss” Abderrazak Gharib a souligné quedepuis le démarrage du chantier en 2018, près de 1 400 personnes, dont un tiers de ressources humaines locales, travaillent chaque jour à la construction de la cimenterie.

En matière d’énergie verte et à l’instar des autres usines du groupe au Maroc, la cimenterie d’Agadir -Souss sera alimentée dès 2023 par l’électricité éolienne, utilisera des combustibles alternatifs et consacrera 15% de l’investissement à la protection de l’environnement, a-il-dit.

De son côté, le directeur de la future usine d’Agadir-Souss Mohamed Kharraki a mis l’accent sur le programme de responsabilité sociale et environnementale “N’ Bniouw L’7ayat” de la cimenterie visant à bâtir des liens durables avec les communautés riveraines, à promouvoir la culture du dialogue et à valoriser toutes les pratiques qui permettent de développer l’économie locale, dans l’objectif de créer de la valeur partagée.

LafargeHolcim Maroc a construit une nouvelle route de 8 km en chaussée neuve pour contourner la commune de Tidsi Nissendalene, proche du site et une seconde route de 3 km a été édifiée pour désenclaver le village, s’est félicité M. Kharraki.

En matière d’eau potable, poursuit-il, un réseau d’eau potable a été mis en place, outre la construction de deux châteaux d’eau et d’un système de pompage alimenté par des panneaux solaires.

En ce qui est de la lutte contre le décrochage scolaire, LafargeHolcim Maroc a procédé à la réhabilitation de 4 écoles, accueillant un total de 700 enfants riverains, qui reçoivent à chaque rentrée scolaire un cartable garni et un tablier pour reprendre l’école dans les meilleures conditions, s’est-il réjoui.

Des programmes de support à l’employabilité ont été initiés auprès de deux coopératives féminines, selon le directeur qui précise que l’action du groupe touche également au domaine de la santé à travers l’organisation de plusieurs caravanes médicales pour les populations riveraines et l’équipement du service de réanimation de l’hôpital de Taroudant pour augmenter sa capacité d’accueil des malades.

Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction et Al Mada – Positive Impact – fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.

LafargeHolcim Maroc a participé à la modernisation du secteur de la construction et à l’essor économique du Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc.

Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à l’écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties prenantes.