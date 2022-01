OCP-Al Moutmir/Olivier: Plus de 1500 plateformes de démonstration en 2020-2021

dimanche, 30 janvier, 2022 à 12:15

Casablanca – Plus de 1.506 plateformes de démonstration (PFD) de l’olivier ont été installées durant la campagne agricole 2020-2021, profitant à plus de 630 agriculteurs bénéficiaires directs et 6.000 bénéficiaires indirects, et ce dans le cadre du programme Al Moutmir des plateformes de démonstration, indique l’OCP.