OCP: Création d’une filiale spécialisée dans la maintenance et la digitalisation industrielle

dimanche, 4 octobre, 2020 à 13:06

Casablanca – L’initiative innovante OCP-Maintenance Solutions (OCP-MS), spécialisée dans la maintenance et la digitalisation industrielle, détient désormais le statut de filiale à part entière du groupe OCP.

“La création de cette nouvelle filiale s’inscrit en effet en droite ligne avec la stratégie OCP pour accélérer le développement de son écosystème industriel et promouvoir l’émergence d’entreprises spécialisés dans l’expertise de pointe et de la digitalisation industrielle”, indique l’Office dans un communiqué.

OCP Maintenance Solutions veut contribuer au développement de l’écosystème industriel marocain dans le domaine de l’expertise de pointe et de la digitalisation industrielle, en se spécialisant dans le développement de solutions hardware et software “Made In Morocco” et opère dans les interventions et expertise de pointe en maintenance industrielle, fait savoir la même source.

Pensée à la base en 2017 comme une “Business Unit”, dans le cadre de l’initiative “Mouvement” du Groupe OCP, la nouvelle filiale s’active déjà depuis trois années au développement des solutions de pointe dans le secteur de la maintenance industrielle, précise l’OCP, notant qu’en 2020, en pleine crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), OCP-MS a su rapidement s’adapter au contexte de crise pour assurer le fonctionnement normal des installations industrielles les plus lourdes.

Grâce aux solutions intelligentes mises en place par OCP-MS, la filiale développe un savoir-faire démontrant comment le digital permet la création de services à forte valeur ajoutée dans le domaine de la maintenance et contribue à l’amélioration de la performance et la durée de vie de l’outil de production.

Fruit d’efforts d’intelligence collective entre les collaborateurs OCP et ses partenaires, cette filiale dispose d’un pôle d’activité de formation appelé OCP-MS Academy qui fournit des certifications et des formations innovantes aux opérateurs.

Elle a aussi déjà noué plusieurs partenariats à l’international notamment avec Mobius Institute, leader mondial dans la formation et certification relative à l’amélioration de la fiabilité, aux technologies d’analyse de vibration et à la surveillance conditionnelle. A travers la signature de ce partenariat, OCP-MS devient le premier centre certificateur de formation et d’examen Mobius au Maroc avec un champ d’action étendu au continent africain.

Le Groupe OCP a lancé il y a quelques années un vaste programme de transformation digitale, visant aussi bien l’excellence opérationnelle que le développement de services à forte valeur ajoutée. OCP-MS cristallise cette vision de voir émerger des champions nationaux pour professionnaliser les pratiques de maintenance industrielle et réussir la transformation digitale des entreprises locales.