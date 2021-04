ODD: des politiques intégrées s’imposent pour réduire les inégalités (économiste)

vendredi, 2 avril, 2021 à 23:27

Casablanca – La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’agenda 2030 nécessite des politiques intégrées et systémiques pour réduire, notamment, les inégalités exacerbées davantage sous l’effet de la pandémie, a souligné, vendredi, l’économiste Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).

Il existe des liens et une interdépendance entre les 17 ODD, ce qui implique une réflexion sur la cohérence et l’interconnexion au niveau des politiques de développement dans les différents domaines d’intervention, a-t-il expliqué lors d’un webinaire organisé par le PCNS sur l’impact de la pandémie sur la marche vers la réalisation des ODD.

L’économiste a préconisé, également, une approche de coordination et de coopération intersectorielle à même de corriger les failles de certaines stratégies qui n’explorent pas tout leur potentiel dans leur interaction, notant que la gouvernance est également parmi les fondamentaux des ODD, qui comprend, entre autres, le mode de déploiement des politiques y compris l’évaluation et le suivi.

Par ailleurs, M. Jaïdi a évoqué la composante statistique en matière des ODD, où il existe une multitude d’indicateurs, ajoutant que des progrès s’imposent au niveau de l’appareil statistique pour mieux mesurer les inégalités.

Il s’agit aussi de mieux définir des concepts tels que la pauvreté et la vulnérabilité, en analysant les liens entre la statistique et le concept et aussi entre les statistiques traditionnelles et les statistiques non conventionnelles comme le big data.

L’un des enjeux actuels des ODD est l’alignement des politiques sur ces objectifs vu que les priorités de développement peuvent changer, a-t-il relevé, jugeant essentiel de réfléchir aussi aux aspects liés à la croissance et la distribution de la croissance.

Et de mettre en avant l’importance du leadership politique qui s’accompagne par une appropriation de toutes les parties prenantes, notant que cela peut contribuer à rattraper les retards enregistrés en matière de réalisation des ODD.

Pour sa part, Ayache Khellaf, Secrétaire général du Haut-Commissariat au Plan (HCP), a souligné que la pandémie ralentira davantage la réalisation des ODD au Maroc à l’horizon 2030 selon des scénarios établis.

Selon d’autres scénarios, “si le Maroc fournit des efforts, il pourrait améliorer la situation et revenir à une tendance d’accélération de la réalisation des ODD”, a-t-il soutenu, notant que le vrai challenge pour le Royaume est la création d’emplois qualifiés, un objectif dont la réalisation est tributaire d’une politique d’industrialisation pourvoyeuse d’emplois.

Beaucoup d’investissements ont été orientés vers le capital humain au Maroc, d’où la nécessité de créer des emplois qualifiés, puisque la population active titulaire de diplômes est la plus exposée au chômage, a-t-il fait observer, déplorant que la crise sanitaire a touché de plein fouet des secteurs d’emplois à l’instar de celui des services, ce qui a impacté lourdement les populations vulnérables dépendantes de ces activités.

Pour sa part, Federica Alfani, économiste à la Banque mondiale, a mis en exergue la répartition inégale des effets de la pandémie, dans la mesure où les populations pauvres et vulnérables ont payé le plus lourd tribut.

Ces catégories sont fragiles de par leur situation professionnelle souvent précaire, les conditions de travail lamentables et le manque de moyens de protection face au virus, a-t-elle enchaîné, faisant remarquer que la crise sanitaire a aggravé les dysfonctionnements du marché de travail, avec un chômage élevé parmi les jeunes, des niveaux croissants d’informalités et des opportunités en baisse pour les femmes.

Selon le Rapport des ODD 2020, le monde était en marche, et de façon croissante, vers les Objectifs tracés dans des domaines comme l’amélioration de la santé maternelle et infantile ou l’élargissement de l’accès à l’électricité. Et bien que sur le plan environnemental une amélioration significative des indicateurs climatiques ait été notée, la pandémie du Covid-19 a provoqué de nouvelles perturbations de l’évolution des ODD, révélant davantage les disparités sociales et de bien-être.