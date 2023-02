Officialisation de l’Amazigh: l’Office des Changes et l’IRCAM signent une convention de partenariat

mardi, 28 février, 2023 à 20:27

Rabat – L’Office des Changes et l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat fixant les domaines et les modalités de coopération en matière de formation, de renforcement des compétences et d’appui technique nécessaires pour l’intégration de la langue amazighe au sein de l’Office.