OFFPT: Démarrage de la construction des CMC à Tanger et Béni Mellal

lundi, 17 août, 2020 à 13:05

Casablanca – L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a annoncé, lundi, le lancement des travaux de construction des Cités des Métiers et des Compétences (CMC) des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Béni Mellal-Khénifra.

Les deux Cités, dont la livraison est prévue dans 20 mois, seront érigées sur des terrains respectivement de 12 et 15 hectares mis à disposition par les régions concernées dans les villes de Tanger et Béni Mellal, indique l’OFPPT dans un communiqué, faisant savoir que toutes les mesures de prévention sanitaires seront mises en place et respectées sur les sites de construction afin de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).