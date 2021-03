OFPPT/Afriquia SMDC: Coup d’envoi de la 1ère formation qualifiante en faveur des professionnels de la mécanique, membres de Mécano Al Maghrib

jeudi, 25 mars, 2021 à 18:03

Casablanca – L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et le leader du secteur de la distribution des carburants Afriquia SMDC ont donné, mercredi, le coup d’envoi à la première formation qualifiante en faveur des professionnels de la mécanique, membres de la plateforme à but non lucratif Mécano Al Maghrib.

Cette formation est le résultat d’une convention cadre de partenariat portant sur la mise à niveau des capacités techniques et opérationnelles des mécaniciens et garagistes dans 11 villes du Royaume, indiquent l’OFPPT, Afriquia SMDC et Mécano Al Maghrib dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat porte sur les domaines d’échange d’expertises et de bonnes pratiques pour le renforcement des capacités des mécaniciens et garagistes, relève la même source, soulignant que ce cycle de formation qualifiante a été élaboré afin d’apporter des réponses aux défis liés à l’accélération exponentielle des technologies de ce secteur et aux besoins réels exprimés par les professionnels de la mécanique.

Ce cycle leur permettra de rester en phase avec les transformations et de bénéficier de plus d’opportunités d’intégration dans l’économie moderne sans être limités par la contrainte de l’âge ou encore celle du niveau scolaire.

Et de préciser que le cursus de formation qualifiante est dispensé par les établissements de formation relevant de l’OFPPT à l’échelle nationale et profitera à près de 3.000 adhérents au programme Mécano Al Maghrib sur les 5 ans à venir. Ce cursus s’étalera sur 3 mois, en deux sessions, dans 13 centres de l’OFPPT sur 11 villes du Royaume et sera couronné par l’octroi d’un certificat à près de 600 bénéficiaires pour l’année 2021 à travers la validation de cinq modules de formation.

Le programme se poursuivra ensuite avec les mêmes modules de 2022 à 2025 et bénéficiera à au moins 2400 autres adhérents du programme Mécano Al Maghrib. Il s’agit d’un ambitieux programme certifiant visant à accompagner et dynamiser le tissu entrepreneurial marocain qui couvrira les volets techniques relatifs à la mécanique et l’électricité des automobiles ainsi que les soft skills nécessaires à l’exercice de ce métier dans les règles de l’art.

“Ce partenariat public privé permettra aux partenaires de joindre leurs efforts et accompagner le développement des compétences et la valorisation du métier des mécaniciens automobile”, a souligné la directrice générale de l’OFPPT, Loubna Tricha, citée par le communiqué.

Elle a fait savoir que “la réalisation de cet objectif passe par la mise en place d’un projet intégré incluant les composantes Formation – Entreprenariat, Accompagnement et communication”.

Et d’ajouter: “Dans le cadre de ce partenariat, l’OFPPT garantira la formation des 3.000 bénéficiaires, dans les volets techniques, hygiène et sécurité automobile, ainsi que les soft skills, à travers un programme équilibré qui leur permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour s’adapter au marché du travail”.

Pour sa part, Said El Baghdadi, directeur général d’Afriquia SMDC a indiqué que “le secteur de la mécanique est un secteur dynamique, associé à une évolution technologique constante difficile à cerner et à prendre en main par les professionnels de la mécanique”.

“Ayant pris conscience de ce challenge, Afriquia SMDC a mis en place, en partenariat avec l’OFPPT et Mécano Al Maghrib, un dispositif de soutien en formation et d’accompagnement qui assimile les besoins les plus spécifiques des mécaniciens et garagistes, et assure ainsi l’avenir du métier”, a-t-il soutenu, notant que “cette initiative est le reflet de notre profonde conviction de notre rôle citoyen et de notre devoir en tant qu’acteur économique engagé envers notre communauté et notre nation “.

Avec plus de 46 ans d’expérience au service des entreprises et des jeunes, l’OFPPT est le principal opérateur de formation professionnelle au Maroc. Ainsi, Il contribue au renforcement de la compétitivité et à l’amélioration des performances des entreprises et à la valorisation des compétences de leurs ressources humaines.

Fort d’un dispositif qui couvre l’ensemble des Régions et la quasi-totalité des métiers, l’Office a pour mission de développer la formation professionnelle au Maroc afin d’accompagner les grands chantiers économiques et les projets sectoriels lancés par le Royaume. Un développement qui constitue l’un des axes prioritaires de sa feuille de route, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 4 avril 2019. Aujourd’hui, l’offre de formation est de 400.000 places pédagogiques et touche plus de 300 métiers dans différents secteurs, répartie en 4 niveaux en plus d’une large palette de formations qualifiantes et Bac pro.

De son côté, Afriquia SMDC est avant tout une marque citoyenne et un acteur responsable et engagé qui favorise la création d’emplois et le développement des compétences. Ces engagements confortent Afriquia SMDC dans sa position de partenaire privilégié de tous les secteurs économiques.

Mécano Al Maghrib est une plateforme à but non lucratif unique ayant pour vocation le développement et l’animation d’une communauté de professionnels de la mécanique. Cette plateforme vise la valorisation des métiers de la mécanique ainsi que le renforcement des capacités techniques et relationnelles de ses membres pour faire face aux défis des avancées technologiques et du marché automobile.