OMC: Une délégation de la Chambre des représentants participe à une conférence parlementaire à Abu Dhabi

lundi, 26 février, 2024 à 18:28

Abu Dhabi – Une délégation de la Chambre des représentants a pris part, dimanche à Abu Dhabi, aux travaux de la conférence parlementaire sur l’Organisation mondiale de commerce (OMC), tenue dans le cadre de la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation.

La délégation parlementaire comprend les députés Alaeddine El Bahraoui, du groupe Rassemblement national des indépendants, Abdelfettah El Aouni, du groupe Authenticité et Modernité, Mimoun Amiri, du groupe Istiqlalien pour l’unité et l’égalitarisme, et Abdennour El Hasnaoui, du groupe socialiste-opposition ittihadie.

Les travaux de la Conférence parlementaire se sont articulés autour des pistes de formation et de renforcement d’un système commercial multilatéral au service de tous, la relation entre le commerce et les changements climatiques ainsi que le commerce électronique à l’ère des économies flexibles.

Cette Conférence a constitué un occasion pour les parlementaires spécialisés dans le commerce international, les finances et le développement économique, de suivre l’évolution enregistrée dans les décisions des conférences ministérielles, d’interagir avec les négociateurs gouvernementaux et les responsables de l’OMC, d’échanger les avis et les expériences avec des législateurs d’autres Parlements et d’établir des pistes de travail parlementaire aux niveaux national et international.

Les sessions de la Conférence parlementaire se tiennent annuellement dans le cadre des conférences ministérielles de l’OMC.

La Conférence parlementaire sur l’OMC a été créée en 2002 à l’initiative de l’Union interparlementaire et du Parlement européen. Elle constitue un mécanisme de contrôle parlementaire de l’OMC et vise à ajouter une dimension parlementaire à cette institution intergouvernementale afin de renforcer la transparence et la responsabilité dans le système du commerce mondial.