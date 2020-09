OMTPME : Plus de 98.000 entreprises créées en 2018

mardi, 29 septembre, 2020 à 10:01

Rabat – Plus de 98.000 entreprises ont été créées au cours de l’année 2018, dont plus de 46.000 personnes morales (PM), selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

“L’année 2018 a été marquée par une dynamique en termes de création d’entreprises et ce, avec plus de 98.000 entreprises nouvellement créées dont plus de 46.000 personnes morales (PM). Ces dernières ont vu leur nombre augmenter de 13,2% contre seulement 1,8% en 2017”, ressort -il du rapport annuel 2018 de l’Observatoire.