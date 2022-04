OMTPME: Publication d’un cahier sectoriel sur les entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers

vendredi, 22 avril, 2022 à 17:29

Casablanca – L’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME) vient de publier un cahier sectoriel des entreprises opérant dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers au titre des exercices 2019 et 2020.