ONCF : 350.000 voyageurs depuis le 25 juin (Communiqué)

jeudi, 2 juillet, 2020 à 21:00

Rabat – Environ 350.000 voyageurs ont choisi le train pour leurs déplacements depuis le jeudi 25 juin 2020, date de la deuxième étape du “plan d’allègement du confinement sanitaire”, avec la reprise des trains de lignes Al Boraq et Al Atlas ainsi que le renforcement des Trains Navettes Rapides sur les axes de proximité.

Cette reprise a été marquée par une demande importante ayant conduit l’Office national des chemins de fer (ONCF), à augmenter progressivement son offre initiale de 116 trains par jour à 144 trains, pour s’adapter à l’évolution ressentie sur l’ensemble des axes, indique jeudi un communiqué de l’Office.

Ceci a été possible grâce aux mesures prises par l’ONCF pour réguler la fréquentation des trains et permettre le respect des règles de distanciation sociale ainsi que l’adoption des mesures de protection et de sécurité sanitaire : maintien du port obligatoire du masque, limitation des capacités de places mises en vente, nettoyage et désinfection renforcés et continus des trains et des espaces partagés en gares et mise à disposition du gel-hydro alcoolique en gares et à bord des trains, ajoute le communiqué.

Un tel dispositif a permis d’offrir aux clients une mobilité protégée et responsable, tout en les rassurant et en les incitant à adopter les comportements adéquats pour voyager dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire, relève le communiqué.

Toujours et dans cette optique d’adaptation à l’évolution de la demande des voyageurs, l’ONCF continue d’améliorer son offre de trains jusqu’à atteindre le service normal dans les prochains jours, précise le communiqué.

Et de conclure que l’ONCF invite ses clients à préparer leurs déplacements à l’avance et à acheter leurs billets via le site marchand www.oncf-voyages.ma et ce, dans un souci de gain de temps, de fluidité des flux devant les guichets de vente au sein des gares, et de réservation de places dans les trains sollicités.