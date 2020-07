ONDA: Un dispositif adapté pour accueillir les passagers des vols spéciaux

mardi, 14 juillet, 2020 à 16:49

Casablanca – L’Office national des aéroports a annoncé, mardi, la mise en place d’un dispositif adapté aux conditions imposées par les autorités concernées pour accueillir en toute sécurité les passagers, Marocains et résidents étrangers au Maroc, des vols spéciaux qui seront lancés à compter du 15 juillet 2020.

Mis en place en concertation avec les différents partenaires de l’Office (Direction générale de la sûreté nationale, Gendarmerie royale, Douane, Autorités locales, etc), ce dispositif a comme priorité absolue de protéger les passagers, le personnel et tout usager des aéroports, ainsi que d’accompagner cette opération dans les meilleures conditions, en offrant des infrastructures aéroportuaires saines, indique la même source dans un communiqué.

Basé sur la gestion des risques, il permet également aux voyageurs de vivre une expérience qui intègre désormais une nouvelle dimension, celle d’assurer un accueil sain et rassurant et un parcours “healthy” dans les aéroports et ce, en réadaptant les processus et les process de gestion aéroportuaire, précise l’ONDA qui fait état d’une mobilisation en permanence de son personnel et de celui de ses partenaires afin de veiller au respect de ces mesures de précaution sanitaire.

Les principaux éléments de ce dispositif portent ainsi sur le port obligatoire des masques pour les passagers et tous les usagers dans toutes les zones aéroportuaires, la mise en place de distributeurs de gel désinfectant gratuitement dans les différentes zones des aéroports, outre l’adoption des mesures pour le maintien de la distanciation physique au niveau de tous les espaces d’accueil des passagers, à travers le marquage au sol, l’espacement des bancs, la condamnation d’un siège sur deux sur les bancs et des files d’attente linéaire à sens unique et distanciée afin d’éviter au maximum les croisements.

Il s’agit aussi de la mise en place de séparations physiques ou de plaques en plexiglas aux endroits fixes, où existe une interaction humaine avec les passagers (comptoirs d’enregistrement, comptoirs d’information, salles d’embarquement et postes aux frontières ‘Départ et Arrivée’) et de l’embarquement/débarquement des passagers à pied, autant que possible, de et vers l’avion, au lieu d’utiliser les bus, sauf en cas de nécessité, pour respecter les mesures de distanciation sociale en vigueur.

Ledit dispositif porte également sur la mise en place des caméras thermiques, dernière génération, sur le parcours des passagers à l’arrivée, permettant de consulter la température de 15 personnes à la fois, l’utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs, sauf en cas de nécessité, la fermeture de tous les espaces de réunion des passagers (espaces fumeurs et aires de jeux pour enfants), ajoute l’ONDA, notant que des fiches sanitaires de traçabilité, établies par le ministère de la Santé, à remplir par les passagers, seront distribuées à bord, sinon à l’arrivée à l’aéroport.

En outre, les concessionnaires commerciaux reprendront leurs services notamment dans les zones arrivée (guichet de change, magasins Duty Free, etc). Pour les zones départ, ils seront ouverts en fonction du programme des vols.

L’ONDA, en accord avec ses partenaires, gestionnaires des parkings des aéroports du Maroc ont mis en place des conditions tarifaires spéciales correspondant uniquement à la période initiale de voyage, au profit des voyageurs qui ont laissé leurs voitures dans les différents parkings des aéroports pendant la période de suspension des vols internationaux, rappelle le communiqué. L’Office accompagne ces actions par un dispositif d’information et de communication autant à l’intérieur des aéroports (messages sonores, panneaux d’affichage, écrans d’affichage,…), ainsi qu’à travers ses réseaux sociaux et son site internet.

Le gouvernement avait décidé d’autoriser les citoyens marocains et les étrangers résidant au Maroc et leurs familles à accéder au territoire national à partir du 15 juillet par voies aérienne et maritime sous certaines conditions.