ONEE: Plus de 8 MMDH d’investissements mobilisés en 2019

lundi, 1 février, 2021 à 11:48

Rabat – L’Office national de l’Electricité et de l’eau potable (ONEE) a mobilisé en 2019 une enveloppe budgétaire globale de 8,4 milliards de dirhams (MMDH) en matière d’investissements, dont 4,1 MMDH pour l’activité électricité et 4,3 MMDH pour l’activité eau potable et assainissement liquide, a indiqué son Directeur général, Abderrahim El Hafidi.

Les investissements en matière d’Électricité visent à répondre aux besoins du pays en énergie électrique, renforcer le réseau de transport et de distribution de l’électricité et généraliser l’électrification en milieu rural, a précisé M. El Hafidi, qui présentait le bilan des principales réalisations de l’ONEE au titre de la période 2019-2020, à l’occasion de la tenue, récemment, de la 4ème session du Conseil d’Administration de l’Office, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Quant à l’activité eau potable et assainissement liquide, cette enveloppe de 4,3 MMDH a été investie pour renforcer et sécuriser l’alimentation de la population en eau potable en milieux urbain et rural ainsi que le développement du réseau d’assainissement liquide, a souligné le responsable.

Aussi, un investissement total de 7,1 milliards de dirhams est prévu d’être réalisé à fin 2020, dont 3,5 MMDH pour l’activité électricité et 3,6 MMDH pour l’activité eau, a estimé le DG de l’ONEE.

Relativement à l’Activité Electricité, la demande nationale en électricité a évolué à une moyenne de 4% sur la dernière décennie, pour atteindre plus de 38.853 GWh à fin 2019. La pointe maximale de la demande a également augmenté de 230 MW en 2019, en hausse de 3,7 % par rapport à celle enregistrée en 2018, fait savoir la même source.

Selon l’Office, l’année 2020 a été marquée par une baisse exceptionnelle de la demande d’électricité, qui atteindrait environ -1,4% à fin 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses impacts sociaux et économiques. La pointe maximale de la demande a également baissé de 1,5% par rapport à celle enregistrée en 2019.

Par ailleurs, la puissance installée électrique serait de 10.557 MW à fin 2020, avec une part des énergies renouvelables (EnR) d’environ 36,8%.

Depuis l’adoption par le Maroc de la nouvelle stratégie énergétique en 2009, l’ONEE a fait état de l’augmentation de la part des EnR dans la satisfaction de la demande (de 13% en 2009 à 19% en 2019) et le renforcement des moyens de production suite à la mise en service des unités 5 et 6 de Jorf Lasfar et des centrales de Safi et de Jerada.

Il s’agit, également, de la diminution de la consommation du fuel suite à la mise en place d’un plan d’action d’optimisation d’utilisation du fuel (de 14% en 2009 à 2% en 2019), le maintien de la part du gaz naturel et la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations suite à l’amélioration de la marge de réserve et la contribution des EnR (de 19% en 2009 à 2% en 2019).

L’infrastructure réseau a également été renforcée pour assurer l’évacuation de la production des ouvrages de production et sécuriser l’alimentation des villes. Ainsi, à fin 2019 le réseau Transport à atteint 27.081 Km de lignes THT-HT et le réseau Distribution a atteint une longueur de 332.327 Km de lignes MT-BT. A fin 2020, la longueur des lignes THT-HT serait d’environ 27 405 Km, et celle des lignes MT-BT d’environ 344 541 Km.

En matière de généralisation de l’accès à l’électricité dans le milieu rural, le taux d’électrification rurale a évolué de 32% en 1998 à 99,72% à fin 2019 et 99,78% à fin 2020, permettant l’amélioration de la qualité de vie des populations rurales et sa modernisation. Une enveloppe budgétaire de 24,4 MMDH a été investie, dans ce sens, dont 281 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année 2019 et près de 250 MDH en 2020.

Pour l’activité Eau, l’Office précise avoir déployé durant la période 2019-2020 pour la réalisation des projets d’eau potable et d’assainissement liquide, un effort d’investissement important s’élevant à près de 7,9 MMDH dont 4,3 MMDH investis en 2019 et 3,6 MMDH prévus d’être réalisés à fin 2020.

La réalisation de ces investissements a permis de maintenir la qualité de service et d’assurer l’approvisionnement en eau potable de l’ensemble des villes du Royaume et de porter le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 97% en 2018 à 97,4% à fin 2019 et 97,8% à fin 2020 contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de la population rurale.

Par ailleurs et pour répondre à la demande croissante en eau potable, l’Office a équipé en 2019 et 2020, des débits supplémentaires respectifs de 1,9 m3/seconde et 3,2 m3/seconde et a produit annuellement plus de 1,2 milliards de m3. A cet égard, le débit équipé par l’Office représente plus de 94% de la capacité de production nationale.

Dans le domaine de l’assainissement liquide, l’Office dispose à fin 2020 de 119 stations d’épuration d’une capacité globale de 450.405 m3/jour, soit une capacité additionnelle en 2019 et 2020 de 54.921 m3/jour et gère ce service au niveau de 142 villes et centres en faveur d’une population de 5,8 millions d’habitants.

Les réalisations de l’Office dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide ont grandement contribué à la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le Royaume vu que l’accès à l’eau et les mesures d’hygiène sont considérés comme un moyen vital de protection contre cette pandémie.