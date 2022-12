ONEE: Les activités d’ingénierie et de réalisation des grands projets d’alimentation en eau potable certifiées ISO 9001 V2015

lundi, 19 décembre, 2022 à 16:14

Casablanca – L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a été certifié récemment par l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) selon la norme de management qualité ISO 9001 V2015 pour les activités d’ingénierie et de réalisation des Grands Projets d’Alimentation en Eau Potable.

Cette certification témoigne de la pertinence du processus de mise en œuvre des grands projets d’alimentation en eau potable en vigueur à l’Office et de la qualité de l’ingénierie et de la conduite des travaux nécessaires au développement de ces grands projets, indique un communiqué de l’Office.

Cette certification, réalisée en date du 18 octobre 2022, reflète également l’engagement de l’Office pour une qualité de service répondant aux standards internationaux, permettant ainsi de renforcer et de consolider la performance dans le cadre de la réalisation des grands projets d’alimentation en eau potable qui bénéficient à de grandes franges de la population à travers tout le royaume.

Cette consécration s’ajoute à d’autres certifications et accréditations déjà obtenues par l’Office, au niveau de ses métiers de Contrôle de la Qualité des Eaux, de l’Assainissement et de l’Environnement, et au niveau de nombreuses stations de production d’eau potable, conclut le communiqué.