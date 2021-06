ONEE/BEI: Un nouvel accord de financement de 37,5 millions d’euros

mercredi, 23 juin, 2021 à 17:55

Casablanca – Un nouvel accord de financement de 37,5 millions d’euros a été signé, mercredi, entre l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) .

L’accord, paraphé par le Directeur Général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et la Représentante Résidente de la BEI au Maroc, Anna Barone, porte sur le financement de projets d’alimentation en eau potable, indique l’Office dans un communiqué.

Ce concours financier contribuera à la mise à niveau, la réhabilitation et l’optimisation des infrastructures de production et de distribution d’eau potable de plusieurs localités à travers le Royaume, précise la même source.

Et d’ajouter que le Projet accompagnera le renforcement de la résilience des petites et moyennes agglomérations marocaines dans un contexte marqué par le changement climatique et permettra d’améliorer la qualité des services d’approvisionnement en eau potable et l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau dans les localités concernées.